MALO FALI DA TI ISPADNE POLNI ORGAN! Milica u SKANDALOZNOM bikiniju odbrusila: Ponosno ću kao MAJKA dečaka kačiti slike!

Milica Dabović podelila je sliku u bikiniju koji je bukvalno malo toga sakrio, a zatim žestoko odbrusila svim hejterima.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović neretko se nađe na meti prozivki zbog provokativnih fotki u bikinijima, a sada je pokazala jedan možda najmanji od svih koje je do sada nosila.

Mali kružići u obliku prasića jedva da su prekrili deo njenih grudi, a pratioci su imali zamerku i na minijaturni donji veš.

"Da nije malo previše da žena tvojih godina, koja ima dete, ostvarena u životu u svakom smislu, nosi tako provokativne kupaće kostime poput današnjih starleta... Doslovce jos 1cm fali i ispao bi ti polni organ, uvuklo ti se sve u zadnjicu kao da nemaš ništa... Sutra će tvoje dete da vidi te slike gde ti doslovce vrlo malo fali da ispadne polni organ", bio je samo jedan od komentara, a Milica je pored fotografije poslala jasnu poruku svima kojima se ne sviđa njen stajling.

"Shvatite jednu stvar koju ja nikada u životu nisam radila. Kada me (nekoga) vređate, pišete ružno, ostavljate pogrdne komentare, spominjete mi sina, proklinjete to samo govori o vama, a ne o meni. To samo priča koliko ste jadni, iskompleksirani, isfrustrirani i koliko nemate svoj život", napisala je Milica, poručila da je njoj najbitnije da je srećna, te da ona nikoga ne osuđuje dok ga ne upozna i dodala:

"Postavljaću slike kakve ja želim i to ću raditi ponosno, kao majka jednog decaka DA, koji vrlo dobro zna ko sam i odrastaće u tom saznanju. Svačije vreme će proći, pa tako i moje. Ja želim da ugrabim ovo malo života i dišem punim plućima... Ako vam se ne svidja moja zadnjica vi je ne gledajte, ako ne znate nešto lepo da kažete vi ćutite! Svako ima svoje pravo i mišljenje, ne krivim nikoga, ali sa više lepih reči svačiji život može biti mnogo lepši, bolji i jednostavniji"

"I da grudi mi nisu dovoljno porasle da bih se pohvalila njima, a da ih stavljam - ugrađujem nije mi padalo na pamet, uvek sam volela da se razlikujem od većine i neka tako ostane! A zadnjica je priča za sebe! Ona je bomba! Ne stidim se svojih godina, ni svoga tela, ni svojih postupaka. To mi je najvažnije", poručila je Milica Dabović na kraju.

