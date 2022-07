KOLIMA SAM SE ZAKUCALA U ZID! Milica Pavlović otkrila sve o strašnom udesu koji je imala - "Umalo sam ostala BEZ RUKE"

Milica Pavlović priznala je da ima položen vozački ispit, ali i otkrila zbog čega ne vozi već ima svog vozača.

Pevačica Milica Pavlović koja je nedavno izjavila da lomi oko tužbe s Anom Nikolić zbog pesme "Provereno", odrasla je u malom selu kod Leskovca, a sada je otkrila da li joj je bilo teško da se prilagodi životu u Beogradu i šta joj je nateže palo.

"Meni je najteže palo to što u vašoj zgradi ne znaju da vam kažu: 'Dobar dan, dobro jutro i laku noć'. Nisam na to navikla. Na selu smo svi bili kao jedna porodica. Svakog starijeg moraš da pozdraviš, to je bilo osnovno. Mislim da bih dobila šamar da se nekome nisam javila na ulici", otkrila je pevačica.

Milica je postala je zaštitno lice jedne kompanije za proizvodnju ekoloških autobusa, a na pitanje kada se poslednji put vozila autobusom odgovorila je:

"Kada bi ti znala koliko puta sam se ja vozila gradskim autobusom... Vozila sam se i sa 13, 14 godina kada sam bila u školi pevanja Aleksandre Radović. Zapisivala sam brojeve autobusa, trolejbusa, stanica, da znam na kojoj silazim i gde treba da pređem da uđem u drugi. Nemam utisak kao da je to bilo nešto davno".

Pevačica je otkrila ima položen vozački ispit, ali i zašto ne vozi.

"Položila sam, ali ne vozim. Otkriću sada. U jednom trenutku sam se zakucala u zid u garaži zgrade u kojoj živim. I onda su mi se vratila sećanja udesa koji sam imala 2011. godine i te dve operacije kada sam umalo ostala bez ruke. Čekam da me prođe. Sada imam vozača", ispričala je lepa Milica Pavlović.

