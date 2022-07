DRUGARI MOG DEČKA SU ME NAZVALI SPONZORUŠOM: Kad sam otkrila koliko zarađujem, mislili su da LAŽEM – nastao je haos!

Devojka je doživela niz negativnih komentara, izvređali su je u lice samo zato što je rekla da zarađuje više od dečka.

Izvor: Profimedia

Na društvenoj mreži Redit pokrenuo se pravi mali rat ispod posta jedne devojke, a hiljade pratilaca stalo je u njenu odbranu nakon što je postala meta negativnih komenatara od strane drugara njenog dečka. Šta se zapravo desilo?

Glavna tema na nedavnoj zabavi bila je ko koliko zarađuje. Pa tako, i ova devojka je imala šta da kaže. Ona je dlučila je da otkrije kolika joj je plata i da ne zavisi od dečka, nakon što se našla u centru negativnih komentara.

''Na toj zabavi dečko je želeo da upoznam njegove drugare. Kada su me pitali čime se bavim, rekla sam im da planinarim, da volim streličarstvo, kao i da putujem i kampujem. U suštini govorila sam im o svojim hobijima, jer smatram da je posao samo način da zaradim pare kako bi radila ono što me ispunjava'', objasnila je ona.

''Par njih mislilo je da sam siromašna, da nemam para za sve to i kako me dečko finansira, što me je užasno iznerviralo i navelo da glasno pogovorim o svojim primanjima''. Da se vidno potresla govori i početak njene objave.

''Šta sam ja? Jesam li se*onja što govorim prijateljima svog dečka da zarađujem dvostruko više od njega, kada su me ismevali i nazivali sponzorušom, a on me nije branio?'', napisala je ona.

''Njegovi drugari su mislila da sam sponzoruša, ali sam im zapravo dala do znanja da nisam i 'postavila ih na mesto'. I dečko i ja radimo i istoj struci - u tehnološkoj industriji. On zarađuje 68.000 dolara godišnje, dok su moja primanja duplo veća. Za godinu dana zaradim i do 130.000 dolara'', izjavila je ona i nastavila svoju priču.

Kako je veče odmicalo, svi su bili pijaniji nego na početku zabave. I ubrzo su krenuli neumesni komentari na račun ove devojke.

"Neki od njegovih prijatelja zbijali su šale o meni kako sam odrasla u prikolici i bila sponzoruša. Moj dečko nije ništa rekao na to, niti je stao da me zaštiti. Jako sam se iznervirala na njegove prijatelje, ali i na njega. On je želeo da napusti žurku, a posle mi je rekao kako sam ga ponizila i da sam u očima drugih ispala zla."

Ljudi često imaju pootrebu da iznesu svoje stavove i negativne komentare kad među partnerima postoje velike razlike u primanjima, posebno ako je žena ta kojaviše zarađuje. Nije retkost da zbog zastarelih rodnih stereotipa, ove dame neosnovano nazivaju sponzorušama. U tim momentima veoma je važna podrška partnera, a ukoliko ona izostane, pogotovo u društvu, neminovno će doći do svađa, udaljavanja, pa čak i raskida. I sami stručnjaci napominju koliko se poverenje jača kada jedno drugom pružate emocionalnu, intelektualnu i duhovnu podršku. To se postepeno gradi, ali i vrlo lako urušava.

Većina korisnika ove mreže koji su komentarisali njen slučaj, složilo se kako devojka nije ništa loše uradila.

''Zašto bi uopšte bilo ponižavajuće ako tvoja devojka zarađuje više od tebe? Jednostavno je to što jeste!", glasio je jedan od njih. Dok je drugi rekao kako je ona na taj način srozala dečkov ego.

A šta vi mislite o ovome?