ON JE NOVI DEČKO JOVANE JEREMIĆ! Prvi put se pojavila s njim u javnosti i priznala da je NJEN TIP FRAJERA! Pogledajte ga

Jovana je već nekoliko mjeseci s Nenadom, a sada je poznato i kako on izgleda.

Izvor: Kurir TV screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se sinoć u javnosti s novim dečkom, Nenadom Sankovićem, od kojeg se nije razdvajala i nije skidala osmjeh s lica.

Već duže vrijeme se spekuliše o muškarcu koji je osvojio Jovanu, a sada ga je i predstavila javnosti.

"To mi je prijatelj s povlasticama... (smijeh) On ima sve povlastice! (smijeh) Srećna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvijek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negdje moj tip frajera", izjavila je Jovana i priznala da je zaljubljena.

Vezu su započeli još prije nekoliko mjeseci, ali nije otkrivala o kome se radi.

"Imam nekog u životu, neću da lažem. Imam nekoga ko mi je interesantan, ima i onih koji se bore za moju ljubav i imaju pravo na to. Slobodna sam žena, imam ćerku. Želim ponovo da se udam. U pitanju je dečko koji je prije svega moj prijatelj, poznajemo se sedam godina, a upoznali smo se na svadbi moje drugarice. O ljubavi ne želim da govorim, a blisko prijateljstvo je planulo prije šest mjeseci. Od februara se intenzivno družimo. Idemo na putovanja i ići ćemo", rekla je ranije Jovana Jeremić za "Kurir".

Pogledajte i njihov zajednički snimak na kojem se vidi kako su se provodili: