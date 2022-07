DUBOKA SAM U SVAKOM SMISLU! Jovana Jeremić šokirala izjavom o tome kakva je u krevetu, EVO ŠTA JE NAJVIŠE PALI

Popularna voditeljka Jovana Jeremić smatra da svaka žena zaslužuje najbolje u braku i vezi, mađutim kada žena rodi dijete od svog muškarca mora da dobije mnogo više, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

Naime, popularna voditeljka se prvo dotakla muškaraca i kakvi to zapravo imaju najveće šanse kod nje.

"Ja sam iskren čovjek i znam tačno šta tražim. Ko bi ti došao u emisiju i rekao ovo. Niko. Ja da se foliram, ne pada mi na pamet. Ako nije uspješan, nemoj ni da mi prilazi. Šta meni ima prosječan muškarac da šalje poruke. Šta možemo nas dvoje da radimo, možemo da sarađujemo ali mi pričamo o emotivnim odnosima. Izvešće me na večeru koju ne može da plati. O čemu mi pričamo. Ja onda gubim seksualnost. Ja ne mogu da spavam sa čovjekom kome sam platila ručak. Gubim seksualnost tako", rekla je Jeremić za Kurir.

Potom se osvrnula i na njen seksualni život gdje je otkrila sve do detalja.

"Strastvena sam, jako emotivna i duboka. Vrlo duboka i u svakom smislu to mislim. Intezivna i čudna. Ja volim sve da probam i da osjetim. Ne mislim samo na unutrašnja osjećanja. Volim dodir, poljubac u vrat, mene jako pale te stvari. Ja sam sva senzualna, sva se naježim. Tačno znam koji Jako volim predio oko vrata, meni je on jako seksi. Mislim da su muškarci dosta to zaboravili. Zaboravili su da budu senzualni, a to jako pali kod žena koje su strastvene i seksualne. Ne volim ništa što je brzo i ništa što je agresivno. Djelujem kao da sam ja domino dama, ali sam zapravo potčinjena u tom seksualnom smislu. Volim da me izistinski ljubi i da mi budemo jedno", istakla je Jeremić za Kurir.

Nije se ni tu zadržavala pa je pojasnila muškarcima koji su zainteresovani za nju šta ona želi i kako joj treba prići.

"Evo kako mi treba prići. Ti prvo moraš da imaš časnu namjeru ili u suprotnom gubiš vrijeme. Neću da imam kombinacije, nemam ja vremena za to. Seks mi ne treba, ja vodim ljubav. Onda kažu da sam ja fatalna. Samo spavam sa muškarcima koje volim. Čim te ne volim neću imati seks. Ja seks prezirem, to je za površne ljude. Previše sam duboka žena. Neću da dam sebe da bi neko sutra išao po gradu i pričao kako je bio sa mnom. Ja sam previše skupa žena. To što ja pružim muškarcu, to mu neće pružiti ni jedna žena. Niko ne može da me zaboravi ", rekla je Jeremić.