JA SAM VANZEMALJAC! Jovana Jeremić sve šokirala - "Mislima mogu da pomjerim osobe i predmete! Đoković ima istu energiju"

Jovana Jeremić je priznala da je nekoliko puta u životu bila emotivno povrijeđena, ali da se nikada nije osvetila zbog toga.

Voditeljka Jutarnjeg programa Jovana Jeremić koja je nedavno uživala u Barseloni, zatim i u Crnoj Gori i poručila da ima bolju guzu od Sandre Afrike progovorila je na temu osvete.

"Danas ćemo da pričamo o osveti, to je bila i tema mog storija na Instagramu. Čuvena moja rečenica jeste 'Pobjednici vladaju, gubitnici se svete'. To treba svako da zapamti. U životu me je nekoliko ljudi vrlo emotivno povrijedilo, ali osveta nikada nije bila moj stil i to treba da bude poruka za sve vas koji pratite ovu rubriku", rekla je Jovana Jeremić.

Jovana je priznala da mnogi misle da je ona zapravo vanzemaljac, što voditeljka ne odbacuje kao mogućnost:

"Najbolja osveta je kada pustite stvari da Bog rasporedi svakome ono što je zaslužio. Sve ovo ne govorim slučajno, potstaknuta sam nekim stvarima koje su mi se dešavale u proteklih nekoliko dana. Imam jedan 'Jovanizam': 'Ne diraj mi u mene, ubiće te moje misli'. Za mene mnogi misle da sam vanzemaljac, nije dokazano suprotno. I ja za sebe mislim da sam vanzemaljac, jer imam nenormalnu energiju i kada imam partnera (muža ili momka) nikada me nije prevario. To je ta 'vanzemaljska' energija. Znam samo nekoliko ljudi koji imaju ovakvu energiju, to su: Željko Mitrović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Novak Đoković i Jovana Jeremić. To su četiri osobe koje imaju 'vanzemaljsku' energiju. Mi nikada ne idemo na odmor, stalno razmišljamo da pravimo nove projekte i lično mislim da je to dar. Imam dosta muških drugara koji mi kažu 'Čekaj, daj mi molim te tu tvoju energiju', ja im kažem 'Evo izvoli, napoji se, dajem ti danas energiju'", rekla je ona u rubrici "Do koste sa Jovanom Jeremić", a onda se vratila na temu osvete:

"Da se vratim na osvetnički dio, 'Ne diraj mi u mene, ubiće te moje misli'. Moje misli su toliko jake da bukvalno mogu da pomjeraju osobe i predmete. Zato je moj savjet ljudima koji su me povrijedili u životu da se sklone od mene, zato što im ja nikada neću oprostiti. Nisam im se svetila, ali ne treba da diraju u mene jer će moje misli stvarno da ih ubiju ukoliko nastave to da rade. Treba biti dobar čovjek, činiti dobra djela i truditi se da svakog jutra nekog učiniš srećnim. To je moja misija u životu".

Jovana je veliku pažnu privukla fotkama iz Barselone, a šuškalo se i da joj se udvarao biznismen našeg porijekla koji se našao na Forbsovoj listi najbogatijih.

