ŠOK! KRVAVOG LICA NAPUSTIO ŽURKU! Na bini razbio čašu o GLAVU, a snimak podelio na mrežama - MILIONI gledali (VIDEO)

Verenik Megan Foks napravio je skandal na afteru kada je razbio sebi čašu o glavu.

Bivši reper i trenutna pank zvezda Mašin Gan Keli nakon svog koncerta s prijateljima otišao je u jedan od luksuznih restorana u Njujorku, gde ih je počastio još jednim "performansom".

On se popeo na pozornicu tokom after partija, uzviknuo: "Boli me ku***" i razbio sebi staklenu čašu šampanjca o glavu, te pocepao arkadu, a krv mu se slivala niz lice.

Kako prenose strani mediji Megan Foks je takođe bila prisutna na žurki, a on je snimak podelio na Instagramu. Kako je moguće videti i na snimcima, on je nastavio da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, a žurku je napustio sav krvav.

Ono što je još više zabrinjavajuće jeste što su njegove objave na kojima lomi čašu o glavu i na kojima je krvavog lica za samo 12 sati prikupile više od pola miliona lajkova, a komentari fanova su uglavnom pozitivni.

Glumica Megan Foks već neko vreme je u vezi sa četiri godine mlađim reperom Kolsonom Bejkerom, poznatijim kao Mašin Gan Keli. Verili su se u Portoriku na istom mestu gde su se i zaljubili, a pritom su otkrili i informaciju koja je zgrozila pola sveta - da su oboje popili krv onog drugog, kao i da će biti bolno ako Megan pokuša da skine prsten s ruke.