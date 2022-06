DA JOJ JE PRIJETIO ŽELJKO MITROVIĆ JE NE BI PRIMIO! Didi žestoko odgovorila Jovani Jeremić - "To je velika LAŽ"

Jovana Jeremić ispričala je kako joj je muž pjevačice Dijane Didi Janković svojevremeno navodno prijetio.

Kako je ispričala voditeljka Pink televizije Jovana Jeremić pjevačicin suprug Daniel Rokvić je navodno zvao i vlasnika televizije da je otpusti i dodala da ona cijeni i poštuje pjevačicu, ali ne i njenog muža.

Nakon ovih optužbi oglasila se i pjevačica Didi i stala u odbranu muža. Pjevačica tvrdi da njen životni saputnik na tako nešto nikad ne bi bio spreman i da ovakvim izjavama voditeljka narušava njegov ugled u svijetu biznisa.

"Nije istina da je moj suprug prijetio Jovani Jeremić ni u kakvom kontekstu. On nju ne poznaje niti je ikada vidio uživo u životu, niti ima njen broj telefona niti joj je ikada prijetio preko drugih ljudi, to je jedna velika laž. Ne znam zašto potencira da je moj muž nasilnik to zaista nije tačno. Sa ovakvim izmišljotinama samo narušava njegov ugledan imidž u svijetu biznisa i nanosi nam veliku štetu bez ikakvog razloga. Ako je ikada čula da joj moj muž prijeti trebalo je dobro da se informiše prije nego što izjavi tako nešto", rekla je Didi za Kurir i dodala:

"Ponavljam, moj suprug joj nikada nije prijetio i zamoliću je da više nikada ne priča takve gluposti, nemamo ništa protiv nje! Takođe, moj suprug nikada nije tražio vlasniku televizije da je otpusti jer mi ne želimo nikome zlo! Inače, da joj je stvarno prijetio, pa tek je Željko ne bi primio jer je Željko trebalo da bude naš vjenčani kum i sve bi uradio za Daniela! Kakve gluposti, bre! Ne znam zašto stalno potenciraju da je Daniel nasilnik! On čovjek možda ima tako mali jači stav, ali on je stvarno dobrica, pa živim sa njim 10 godina".

Skandal je nastao nakon što je Jovana prije par godina ugostila Didi Janković u jutarnjem programu Hepi televizije i tom prilikom rekla da je za Dijaninu karijeru najviše zaslužan njen suprug, te i da se "udala zbog novca".

Jovana Jeremić pojavila se na jednom događaju i otkrila kako joj je pjevačicin muž navodno tada prijetio.

"Cijenim Dijanu, ona radi na sebi, bez obzira na sukob sa njenim mužem kojim sam imala. Prijetio mi je. Zvao je vlasnika televizije da me otpusti. Mnogi bogataši su to radili i iživljavali se na meni", priznala je Jovana.