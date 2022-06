UBILA SAM GA OD BATINA I PRIJAVILA POLICIJI! Dara o TUČI s muškarcem na aerodromu - "Nisam PI*KA, ne dam na svoje"

Dara Bubamara pretukla je muškarca na aerodromu u Beogradu, a sada je ispričala detalje incidenta.

Izvor: Pink screenshot

Pevačica Dara Bubamara našla se u centru skandala kada se na aerodromu Nikola Tesla potukla s muškarcem koji ju je kako je ispričala pre toga vređao.

Incidente se odigrao pre nego što je trebalo da se ukrca na let za Tivat, a sada je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila detalje sukoba.

Dara je priznala da je bila malo bezobraznija, ali da ne bi ništa bilo da je muškarac nije vređao.

"Žurila sam na aerodrom i verovatno sam nekoga isekla, bila sam malo bezobraznija. Međutim meni se taj čovek nije lepo obratio, ja bih mu rekla: 'Brate, izvini', znaš kakva sam ja. On je pred milicijom, bilo je 50 ljudi tu, rekao: 'Sledeći put ako ne budeš normalno vozila j ću ti mater'", ispričala je Dara i dodala:

"Ja sam alergična na svoje, porodicu, majka mi nije živa, meni je pala roletna i ja sam skočila na njega. On je imao 130 kila i dva metra, skočila sam i stvorila sam se kod njegove glave. Tukla sam ga pesnicama, torbom, ubila sam ga od batina i još sam ga prijavila policiji. Ne mogu da me uhapse ja sam prijavila sebe. Prijavila sam da sam ga pretukla jer me je vređao. Ja sam žena, a on je muškarac, on je mene isprovocirao i naravno skinut je s leta. Ja sam srčana žena, nisam pi*ka, ne dam na svoje i to je to".

Pevačica je otkrila da je ponovo zaljubljena i objavila novu pesmu "Zore pijane", a u spotu joj je skliznuo brus te je Dara "sevnula".