DARA BUBAMARA TRUDNA?! Mreže se usijale od komentara - Na Instagramu RIBETINA, a evo kako izgleda bez FOTOŠOPA (FOTO)

Dara Bubamara gostovala je u jednoj emisiji nakon čega su se društvene mreže "usijale".

Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official

Dara Bubamara često na društvenim mrežama objavljuje provokativne slike koje njene pratioce ostavljalju "bez daha", a sada je gostujući u jednoj emisiji sve iznenadila.

Pjevačica se pred kamerama pojavila u uskoj plavoj haljini s dubokim dekolteom, a korisnici društvenih mreža su komentarisali da je evidentno da Dara koristi fotošop i da je razlika u izgledu uživo i preko Instagrama očigledna.

Neki su čak i pomislili da je Dara u drugom stanju.

"Gdje je Dara sa Instagrama", "Da li je ona trudna?", "Navikli smo na Instagramu isfotošopiranu da je vidimo, a ovdje se sve vidi", samo su neki od komentara ispod snimka.

Izvor: YouTube/screenshot

Pogledajte i Daru s Instagrama!

Dara je nedavno otkrila da je ponovo zaljubljena, a mediji pišu da je sada u vezi sa 15 godina mlađim biznismenom iz Novog Sada.

"Moje srce je ukradeno, nema ko da me ukrade. Doći će vrijeme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu da sakrijem. Jako sam srećna, mislim da nisam bila srećnija", otkrila je Dara.

Pogledajte i jedan Darin snimka iz kluba bez Fotošopa!