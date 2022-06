NEMOJ DA ME PITAŠ TO! Ivan Gavrilović pobesneo zbog pitanja o bivšoj ljubavnici - Posle javne prevare vratio se ženi!

Popularni denser devedesetih Ivan Gavrilović prevario je suprugu Marinu tokom boravka u rijalitiju Parovi sa Milijanom Bogdanović.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Ivan Gavrilović tada je izjavio da je presrećan te da želi čak da i da oženi Milijanu iako je bio u braku sa suprugom Marinom. Njihova ljubav nastavila se i posle rijalitija.

Njih dvoje su se čak pohvalil na društvenim mrežama da su se i verili, a onda je ljubav pukla. Denser se nakon javne prevare vratio ženi, a sada je pobesneo na jednom koncertu kad je čuo pitanje o njoj i pomirenju.

"Da, da, pomirili smo se. Mislim, živimo zajedno... Pa, sad, svi smo zajedno, skupa...", rekaoje Ivan Gavrilović na početku, a onda je pobesneo.

"Nije to valjda bitno sad, ovde? Na koncertu tako nešto... Nemoj da me pitaš to privatno!", zaurlao je Ivan, pa su ga pripadnici sedme sile potom pitali ko ga je poljubio, pa ima trag od karmina.

"A ovde se ljubimo svi. Ovo je kao kult Deca cveća", naveo je.