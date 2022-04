OŠIŠALI SU GA NA ĆELAVO! Nakon priče Gavrilovića o paklu s nastupa, pevač se oglasio - Laže ĐUBRE! Maltretirali su ga!

Ivan Gavrilović otkrio je do sada neispričanu priču iz devedesetih, te šokirao činjenicom šta su Era Ojdanić, Željko Šašić i on doživeli na jednoj tezgi u Hamburgu.

Pevač je priznao da se tamošnjim krimosima nije svideo Erin izgled niti njegova ofarbana kosa, te da su ga ošišali, dok su njega i Šašića maltretirali i uperili pištolje u njih.

Sada se za medije oglasio Era Ojdanić i poručio da je Ivan laže!

"Koga, mene šišali na ćelavo? Pa to što je on ispričao ne može biti čak ni šala jer je glupa. Ne znam postoji li još nešto što će meni ljudi natovariti na leđa da bi sebe istakli? Ivan laže kao pas, to što je on ispričao nikada se nije dogodilo", rekao je na samom početku Era, pa prepričao svoj odnos s opasnim momcima koji su vladali Beogradom devedesetih.

"Za početak, ja nisam farbao kosu, to je glupost. Nikada nisam imao takve neprijatnosti na nastupima jer su mene kriminalci obožavali. Pokojni Ljuba, Ćenta, Beli... oni su me kao brata doživljavali, poginuli bi za mene. Rado sam pevao na njihovim proslavama, bili su prava gospoda", objasnio je Ojdanić, i otkrio da je njegov mlađi kolega, uprkos popularnosti koju je imao, bio šikaniran na nastupima.

"Ivan je tada bio jako popularan, tada su svi voleli njegove pesme, i zbog toga su ga angažovali da peva na proslavama, ali on je suštinski smrad. On je veliko đubre, zato su ga maltretirali, a i trebalo je da ga maltretiraju. Gavrilović je ovu priču izmislio jer je oduvek bio ljubomoran na mene i to što me žene mnogo više žele nego njega. Ja sam važio za šmekera i velikog švalera, za njega su mi devojke uvek govorile: 'Kakav Ivan, on je skraćen, bez šarma, ti si pravi muškarac'. Od tada datira njegova netrpeljivost prema meni, zbog toga je i izmislio ove laži", zaključio je Era.