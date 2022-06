MUŽ GOCE TRŽAN ŠOKIRAO! Raša sa drugom želi da snima filmove za odrasle - Evo da li ga je pevačica podržala!

Muž Goce Tržan, Raša Novaković sve je iznenadio kada je otkrio da želi da snima filmove za odrasle.

Izvor: K1 printscreen

Pevačica Goca Tržan i njen suprug bubnjar Raša Novaković već neko vreme imaju svoj rijaliti program ''Moj savršeni brak'' gde čitava javnost može da vidi kako njih dvoje funkcionišu, ali pored toga otkrivaju i do sada nepoznate detalje o sebi.

Nakon što je Goca otkrila da je Raša maltretira, bubnjar je iznenadio sve priznanjem, koje niko nije očekivao.

"Imao sam ideju da sa svojim drugom snimam filmove za odrasle. Gordana me ne podržava, iako ja ne bih imao ništa sa tim ženama. Smatram da čovek nije loš ako ima tu želju. Kod nas je sigurno to krivično delo, ali ja bih samo voleo da produciram sve to", izjavio je Raša.

Goca i Raša venčali su se prošle godine u crkvi!

Goca iz prvog braka s Ivanom Marinkovićem ima ćerku Lenu, a već nekoliko godina pokušava da se drugi put ostvari u ulozi majke sa suprugom Rašom. Ni nakon nekoliko pokušaja vantelesne oplodnje ne odustaje i planira da bude uporna sve dok joj zdravlje to bude dozvoljavalo.

Pogledajte i toples Gocu Tržan!