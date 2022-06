MUŽ JE JEZIVO TUKAO, A BANKA DALA STAN NA LICITACIJU! Ceca umalo ostala na ulici - sve uložila u biznis i nije molila!

Proslavljena rukometašica Svetlana Ceca Kitić prošla je kroz nekoliko teških perioda u životu koje je hrabro prebrodila, ali je preveliki stres ostavio posledice.

Svetlana Ceca Kitić bila je žrtva nasilja, a jednom prilikom je otkrila šta je sve dožile u svom trećem braku.

"Do kraja života vam ostane trauma i to nikada ne zaboravljate. Kad sam počela da pričam o tome, osetila sam veliko olakšanje. O tome treba pričati i to nije sramota. Prvo me je bilo jako sramota. Nepisano je pravilo da kad nastupi prvi udarac da će se to nastaviti. Imala sam tu ludu sreću da sam imala i svoj posao i svoj novac, pa nisam zavisila od siledžije sa kojim sam bila", rekla je Ceca u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

Nasilje je trpela šest godina, a batine su bile toliko strašne da je supruga molila da je ubije.

"Nasilnici su dobro skriveni, od tako velike ljubavi dođete do toga da vas toliko tuče da mislite da će vas ubiti. Na kraju je došlo do toga da sam mu rekla: 'Ubij me više, ja neću ostati sa tobom'. Nisam imala rešenje, to su momenti kad se potpuno povučete u sebe, postanete prava žrtva. To je trajalo pet, šest godina. To je ta sramota da se razvedeš, pa zbog deteta, to mi je bio treći brak i trudila sam se svim silama da ga spasim. Deca znaju, Mara mi je spasila život jednom. Nasilje je nešto čega se ja više ne stidim i otvoreno razgovaram sa decom, moraju da znaju da nisu same", ispričala je Ceca.

Slavna rukometašica imala je i jako težak period kroz koji je prošla pre nekoliko godina, kada joj je banka zamalo oduzela stan.

"Taj period mi je bio jedan od najtežih. Bile su tri licitacije. Sreća, pa stan niko nije kupio. Ne mogu da vam opišem taj osećaj kad ljudi dolaze u stan, razgledaju, a vi strepite kome će da se svidi, pa će vam ga, takoreći, uzeti. Bilo je i dobrih ljudi, koji su dolazili i kad vide čiji je stan, odustanu", irpičala je Ceca za "Svet" i dodala:

"Ja sam se sve vreme borila da mi banka odobri refinansiranje kredita. Ni jednog momenta nisam molila za bilo kakvu pomoć. U tim situacijama zapravo vidite kakvi smo ljudi".

Pre izvesnog vremena pokrenula je novi biznis, te je otvorila pekaru u kojoj i sama radi. Iako ima naconalnu penziju ističe da želi da radi kad već može, te da sa radnicama radi sve i da bi volela da otvori lanac pekara.

"Sad je sve kako treba, hvala bogu. Plaćam kredit, radim, bilo bi bezveze da kažem da danas nisam srećna i zadovoljna. I ništa mi nije teško", poručila je hrabra Ceca kojoj je ćerka velika pomoć.

Ceca je neko vreme bila u velikom problemu zbog kredita koji je podigla u švajcarskim francima. Njoj su pokušali da uzmu stan, a pored toga saznala je da joj je zdravlje ugroženo i da joj je zbog stresa proradila štitna žlezda.

