DOTIČNA NAS TIME VRIJEĐA! Rada Manojlović brutalno oplela po Milici Pavlović - Ispala sam BUDALA, nikada više!

Milica Pavlović odlučila je da tuži Anu Nikolić nakon što je na nastupu otpjevala njenu pjesmu "Provereno" s izmenjenim tekstom i najavila je kao svoju.

Izvor: TV Prva / screenshot

Pjevačica Milica Pavlović tvrdi da je Ana Nikolićeva umiješana u to što je isplivala demo-verzija numere, te joj je poručila da bi trebalo da je "bude sramota".

Nikolićeva je na Instagramu napisala: "vidimo se na sudu", a zbog ovog skandala su zaratili i Jelena Karleuša i Aca Lukas, te su pale teške riječi. Pojedine pjevačice isprozivale su Pavlovićevu ističući da ni ona njima nije pružila podršku kada im je to bilo potrebno, kao i da ih je otpratila sa Instagrama.

Pavlovićeva je osudila pjevačice koje ćute i ne izjašnjavaju se o ovoj situaciji, pa je Rada Manojlović imala šta da kaže o tome i to ponovo.

"Kako i zašto se te stvari događaju, je niz spleta okolnosti, a najviše je do autora, logično. Samo hoću da kažem, te stvari se i te kako dešavaju, a ovo što dotična radi vrijeđanjem svih nas, dramaturgijom i otpraćivanjem sa mreža, očekivanjem da svi vodimo njen rat, e to je jedna velika nebuloza. Niti bih komentarisala da me nije lično dotaklo, jer sam budala koja je prijateljski postupala prema njoj. Nikad više", rekla je Rada Manojlović.

Ovako su se prozivali Lukas i Karleuša:

Ovako zvuči kada pjesmu "Provereno" pjeva Milica Pavlović:

Ovako je zvučala Ana Nikolić na nastupu: