PRVI PUT PODELILA GOLIŠAVU FOTKU, PA ŠOKIRALA ODLUKOM! Emina Jahović iznenadila sve - "Odustajem od POSLA I SVEGA!"

Emina Jahović odlučila da se maksimalno posveti sebi.

Emina Jahović nedavno je pratiocie prvi put obradovala fotkom u bikiniju, a iako se na račun njene vitke figure i dalje ređaju komplimenti, pevačica je opisom iznenadila sve.

Ona je otkrila da je nakon dužeg vremena, tačnije tri godine, uspela da iskoristi svoje slobodno vreme i posveti se sunčanju i opuštanju na plaži, ali i priznala da "odusaje od svega".

"Ovog leta odlučila sam da odustanem od svega! Uključujući i posao, toksične veze i nepotrebne glavobolje. Nepotrebne ljude, nepotrebnu svaku stvar", započela je.

"Imala sam sreće što sam već napisala neverovatan album, kada sam bila inspirisana za njega, sa tim teškim stanjem uma... Zimsko vreme 2022. Pesme su spremne i pune emocija kroz koje sam morala da prođem u poslednje vreme... Nije bilo lako, ali mi je bilo dragoceno da uhvatim taj trenutak i pretočim ga u reči i još bolji zvuk. Sazrela sam, naučila sam mnogo. Sada se bavim pronalaženjem mira, recimo smirenosti pred oluju za neverovatan projekat koji zahteva pažnju i kreativnost", rekla je Emina Jahović.

15.1.1985. Emina Jahović

Ona se dotakla i toga što je u poslednje vreme fanovi pitaju kada će album, ali i koncert u Areni.

"Verujte mi, spremam se za to... Mentalno i fizički da mogu da pružim samo najbolje, ažurirano energetskom bombom koja će vam oduvati um. Nikada se ne šalim kada je muzika u pitanju, ali svakom umetniku je potrebno vreme da pruži ono najbolje, a ja nisam, niti ću ikada biti neko ko će da radi bilo šta samo da bih bila u centru pažnje. To mi se nikada i nije dopadalo. Samo kada iskreno imam šta da kažem kroz svoju muziku. To je moj način... Ne zanima me ništa drugo", dodala je ona.

Prema njenim rečima posle svega shvatila je da ceni život.

"Sada samo slavimo život i osećam zahvalnost za sve što imamo ili nemamo. Univerzum radi samo za nas, nikada protiv... Volim vas sve", istakla je ona.

