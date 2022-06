OPERIŠU NOSEVE, SAMO ŠTO NE SIJEKU UŠI!Goca Božinovska BIJESNA nakon priča da je pretjerala sa korekcijama

Goca Božinovska pobjesnila nakon kritika i priča da je pretjerala sa ubrizgavanjem botoksa.

Nakon što je podijelila fotku sa jedne estetske korekcije, Goca Božinovska pojavila se na vjenčanju Đanijevog sina i zbog svog izgleda našla se na meti negtivnih komentara.

"Bože šta napravi od sebe, a bila je lijepa žena", "Bože me sačuvaj, ne liči više na sebe, ona izgleda da želi da bude mlađa od snajke", "Katastrofa izgleda, onako je imala sitne oči, sad samo dvije crtice na tom mjestu", "Užas, oni se kao uljepšavaju, a unište se, strašno", samo su neki od komentara pored Gocine slike sa svadbe, a pjevačica je sada odlučila da reaguje!

Goca ne krije da su j negativni komentari i te kako pogodili:

"Radila sam botoks lica još prije godinu dana. To što se piše su gluposti i to je zavirivanje u nečiju intimu. Kao da sam uradila nešto strašno, žene su operisale noseve, samo što ne sijeku uši, a ja ne smijem da idem kod kozmetičara i da se dotjeram", rekla je Božinovska, a zatim otkrila istinu o tome na kakav tretman lica je išla.

"Nisam radila botoks, već kolagen, kako bih održala kožu lijepom. To je kao da ideš kod kozmetičara. Drugo bi bilo da sam išla na neku operaciju, pa promijenila lični opis. Ja sam samo malo kolagena stavila i to je to. Ovo što portali pišu je smiješno. Da sam radila botoks bila bih lijepa kao lutka", rekla je Goca.

Ona je i otkrila kako njena porodica kometariše naslove i negativne komentare na njen račun.

"To je smiješno mojoj djeci. Oni mi kažu: 'Mama, pa ti treba da izgledaš kao da imaš 15 godina'", zaključila je.

Pogledajte Gocu sada:

I Gocu pe tretmana: