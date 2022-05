KLINKE NABILE SILIKONE, ODSEKLE UŠI I POLA GLAVE, A SMETA VAM MOJ BOTOKS?! Goca Božinovska POBESNELA zbog komentara!

Goca Božinovska besno reagovala na komentare u kojima je kritikuju za "remont".

Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK

Pevačica Goca Božinovska nedavno je objavila sliku iz jedne klinike za estetsku hirurgiju, u koju je otišla kako bi ubrizgala botoks.

Društvene mreže su se usijale od negativnih komentara, zbog čega je pevačica sada oštro reagovala:

"Ja nikada nijednu estetsku operaciju nisam imala da bi pričala o tome. Ovo ko glavu da su mi odsekli što sam otišla na malo osveženje lica. Ove sve mlade devojke totalno su izoperisane, odsekle su uši, oči i pola glave i stavile najveće silikone u si*e, izgledaju bože sačuvaj, a svi se zakačili za mene zbog botoksa. Izluđuju me svi koji me prozivaju", rekla je Goca i dodala:

"Eto, htela sam da vidim kako to izgleda kad malo osvežim lice botoksom i to minimalnom dozom i moram da kažem da sam zadovoljna. To sam uradila na preporuku i nisam se pokajala. Samo želim da delujem sveže i mlađe i to sam nadam se i postigla. To što sam baka ne znači da treba da se zapustim. Nikada ništa nisam radila od tih plastičnih operacija jer imam strah i ovaj botoks sam jedva preživela pre pet meseci i ada. Kriva sam možda što sam stavila slike sa intervencije, ali da li je to razlog da me linčuju sada? Samo pričaju kako sam otišla na remont, a to je budalaština".

Pogledajte sliku koja je razbesnela javnost:

Izvor: Instagram/goca_bozinovska_official