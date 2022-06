BILO JE BLAM DA NOSI SKUPU HALJINU ZBOG DRUGARICA: Dragana Mirković o djeci - "Marko je radio knjigovodstvo i imao šefa"

Dragana Mirković otkrila nepoznate detalje o sinu i ćerki.

Izvor: Instagram/manubijelic/marko.vnm/Pink screenshot

Domaću javnost zapalile su slike djece pjevačice Dragane Mirković Manuele i Marka.

Nasljednici pjevačice i biznismena Tonija Bjelića nedavno su otključali profile na društvenim mrežama, ali uprkos činjenici da ljetuju na ekskluzivnim destinacijama i voze "brza kola", ne razmeću se bogatstvom, otkrila je jednom prilikom Dragana:

"Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je djevojka s najljepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna djeca, što je danas najlepši kompliment", rekla je Dragana i nastavila:

"Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila ćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htjela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona", ispričala je za "Story" Dragana i istakla da u njihovu kuću dolaze ljudi različitih finansijskih statusa.

"Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a prije svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša djeca imaju svijest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primjer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u hotelu „Ritz“, to je trajalo tri mjeseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to terali".