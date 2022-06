DEVEDESETIH NOSIO MINIĆE I HARAO SCENOM: Karamela o čuvenim imitacijama - "Ulagao sam više od Saše Popovića!"

Imitator i voditelj Goran Stojićević Karamela gostovao u Jutarnjem programu i otkrio šta možemo da očekujemo od njega u narednom periodu.

Izvor: Youtube/Snezana Babic Sneki

Karamela je osamdesetih i devedesetih godina imitirao pevačice i poznate ličnosti sa domaće javne scene, i svi ga pamte kao vrhunskog izvođača kojeg su kolege, ali i publika obožavali.

Sada je, gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije objasnio zašto je prestao da se bavi ovim poslom.

"U jednom trenutku je nastao neki vakum, nastalo je nepoštovanje svih tih imitacija. Radio sam i koncerte. Nastao je vakum gde je Saša Popović napravio Grand kabare i onda su tu počeli da imitiraju bez perika, bez muzike i to je meni bilo besmisleno. Da ne shvati pogrešno Saša to. Ja sam ulagao u to. Meni su tekstove pisali Bora Čorba, Srđan Mobi Dik. Ozbiljno sam zarađivao", rekao je Karamela.

Karamela je istakao i da estradna veličina kakvu imaju Ceca i Brena retko da mogu da se ponove.

"Taknut sam od Boga da radim te imitacije, jer se 35 godina niko nije bavio imitacijom. Ne vidim pevačicu ili pevača ko može da zameni tu veličinu zvezde kao što su Ceca ili Brena. Stvarno ne vidim".

Stojićević je otkrio i da će uskoro snimiti šou humanitarnog karaktera, ali i voditi emisiju sa jednom voditeljkom i glumicom.

