Kija Kockar se oglasila nakon zdravstvene drame

Izvor: pink tv / screenshot

Pevačica Kija Kockar zabrinula je pratioce na Tviteru novim statusom, koji se ticao njenog narušenog zdravstvenog stanja, a onda se oglasila i objasnila je o čemu se radi.

"Život mi je prošao pred očima. Ovako neću dugo, smesta da se menja. Mislila sam, majke mi, da ću umreti", napisala je pevačica na Tviteru, a na insistiranje pratilaca da pojasni šta joj se zapravo desilo, napisala je:

"Cela desna strana torzoa ogroman bol sa trncima u desnoj ruci i samo sam pala na pod pored auta u garaži, hvala Bogu neki decko naišao. Imam veliki pritisak i veći puls, sad sam izmerila. Još me boli, ali kad ležim lakše mi je. Ali dok sam ležala rekoh to je to, kolika bol i nemoć! Na vezi sam sa doktorom, pa pratim sad… I opet meni u glavi šta još treba da uradim. Katastrofa koliko sam preuzela stvari na sebe da sam zaboravila na sebe".

Kija se kasnije ponovo oglasila i rekla da se dobro oseća.

Vidi opis KIJA SE SRUŠILA PORED KOLA U GARAŽI: Osetila trnce u ruci i ogroman bol u stomaku - "Mislila sam da ću umreti" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 7 7 / 7

"Bilo mi je loše, pozlilo mi je. Imala sam mnogo obaveza, sebi sam natovarila sve i svašta, a zanemarila sam sebe i svoje zdravlje. Na vezi sam sa doktorom, vodim računa o ishrani, pazim na pritisak i odmaram. Ležaću, odmoriću nekoliko dana, biće sve okej. Čeka me uskoro turneja sa Lukasom".