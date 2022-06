O BIVŠEM MUŽU REKLA JEDVA TRI REČI, PA IZNELA NAJVEĆU INTIMU: Kija bila s 11 godina starijim muškarcem - u studiju MUK!

Kija Kockar je nekada volela starije muškarce, ali sada misli da je mlađe slađe...

Izvor: YouTube/Ami G Show

Pobednica Zadruge 1 i pevačica Kristina Kija Kockar objavila je svoj prvi album, iako nije sve išlo po planu pa je i plakala pred kamerama, a sinoć je gostovala u emisiji "Amidži šou" i iznenadila javnost pojedinim detaljima iz života.

O bivšem suprugu Slobodanu Radanoviću ne želi previše da priča, osim da "svačija dela govore za sebe", ali o svom ljubavnom životu ne krije puno.

"Što se tiče toga, videla sam, pisalo se o tome. Svačija dela govore za sebe, to je to. To je kao kada bih sada rekla da je najezda komaraca leti... Meni to ništa nije čudno. Ne bih dalje komentarisala", bilo je sve što je Kija rekla na temu natpisa da je Sloba ismejao njene suze na Instagramu.

Potom je otkrila da u ovom periodu života voli mlađe muškarce, iako je ranije volela starije, pa priznala i koliko je godina imao najstariji muškarac u njenom životu.

"Kada sam imala 18 godina, bila sam sa dečkom koji je imao 29 godina, znači bio je 11 godina stariji od mene. Sada volim mlađe muškarce, jer nekako idem uz njih, izgledam malađe...a kada sam bila mlađa volela sam starije muškarce", iskrena je bila Kija, a u studiju su se mnogi začudili.

Kija ne želi da priča o njemu, a Sloba uživa u novom, porodičnom životu s drugom suprugom, Jelenom Đuričanin, kojom se oženio 14. februara.