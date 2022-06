IMAŠ PROBLEM NEKI?! Čekićeva pobesnela na novinarku - "Katarina Grujić je veća zvezda od Đanijevog sina"

Andreana Čekić došla je na svadbu sina Radiše Trajkovića Đanija, a prilikom izjave koju je davala za medije došla je u sukob s jednom novinarkom.

Pevač Radiša Trajković Đani oženio je sina Miloša, a među mnogobrojnim zvanicama bila je i pevačica Andreana Čekić.

Ona je prvo progovorila o sukobu koji ima sa autorom Sašom Lazićem oko pesme "Cipele", zbog čega je imala i zakazano ročište na kom se nije pojavila jer je bila na svadbi Katarine Grujić i Marka Gobeljića.

"Kao što je poznato, nisam se pojavila iz opravdanih razloga, da. Na naredno ročište dolazim. Što da se bojim? Ja jedva čekam da se suočimo. Zvala sam ga pre dva meseca... To govori o meni, a pošto on nije hteo da komentariše, neću ni ja. Ja imam obraz i ja se ne plašim nikoga i ničega u životu, slobodno sam okrenula njegov broj, i on može moj", rekla je ona, a zatim se dotakla skandala sa svadbe Katarine Grujić kada je obezbeđenje oteralo predstavnike sedme sile.

"Šta vama uopšte znači da tako spopadate ljude, pa malo je bilo ozbebeđenja koliko ste nas spopadali", rekla je Andreana bez obzira na to što su pripadnici sedme sile bili pozvani na ovaj događaj, a zatim je na konstataciju novinarke da na svadbi Đanijevog sina nije ni bilo obezbeđenja, te da za tim nema potrebe, Čekićeva je rekla:

"Da, jer se ne udaje Katarina Grujić. Ona je veća zvezda od Đanijevog sina, svakako. Imaš problem neki?! O čemu mi pričamo danas, je l' se ženi Đani ili njegov sin?! Zašto pokušavate da mi obrnete reči?!", zaurlala je pevačica.

