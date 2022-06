"VRIJEME JE DA RADI PENDREK NA BUDALI" - Karleuša zaprijetila Lukasu, folker uzvratio: "Dosta! Stiže ISTINA o Jeci"

Sukob Jelene Karleuše i Ace Lukasa oko pjesme "Provjereno", čiju je demo verziju otpjevala Ana Nikolić, a zatim se našla na albumu Milice Pavlović, se nastavlja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV

Sve je počelo kada je Aca Lukas pohvalio izvedbu Ane Nikolić, te je Jelena Karleuša stala u odbranu Milice Pavlović, a uslijedile su brutalne uvrede s obje strane.

Karleuša je Lukasu poručila da je "narkoman i da mu je spržen mozak", a folker njoj da joj je "pileći mozak instaliran u glavi krokodila i da je zovu moderna sfinga". Nakon što su uputili niz uvreda jedno drugome, Karleuša se sada na svom Instagram profilu ponovo obratila Lukasu, a malo potom je objave i obrisala.

"Da li je realno da najružniji kepec, narkoman sa masnom kosom i krivim psećim nogama da sebi za pravo da komentariše mene i moj izgled??? To je dokaz štetnosti droge! Deluzija i halucinacija!!! Dalje, zloupotreba narkotika dovodi do apsolutne disfunkcije polnog organa i potpune impotencije. Tako da narkomani uglavnom svoje seksualne frustracije pokazuju ispoljavanjem agresije prema suprotnom polu, a u ovom slučaju vidimo i da je riječ o muškarcu koji mrzi žene. Zato treba upotrijebiti zarad izlečenja zavisnika! Rado bih pomogla u toj intervenciji, ali to ipak prepuštam inspektorima u '29. novembra' koji su đavola iz pomahnitalog kepeca već istjerivali za vrijeme 'sablje', vrijeme je opet da radi pendrek na budali! Za njegovo dobro", napisala je JK i dodala:

"Ne brini za mene narkomanu, brini za sebe i dilera. Znaš šta takvima kao što si ti rade u zatvoru? Em narkoman, em cinkaros! Policija zna da narkomani, najčešće kriju drogu u analnom otvoru. Sada će da ti izvade sve to što si sakrio jednom dugačkom pincetom! A onda ce da te......... ispituju, sjećaš se?? Sad ćeš da pjevaš visoko C kao nekada", zaključila je Karleuša, a onda se oglasio i Lukas:

Izvor: Instagram/karleusastar

"A sada je Jelena Karleušo samozvana JK, zaista bilo dosta! Kad god si napravila sranje, prvi koji ti je uvijek pomogao i stao u tvoju odbranu bio sam ja! Ali pošto tvoje kratko pamćenje, kao i tvoja kratka pamet to zaboravljaju ja ću sada jednom za svagda, sa tobom da završim! Uskoro ide emisija koju ću ja lično da uređujem i zove se: Istina o Jeci! Javnost će se konačno upoznati sa pravim stanjem stvari kada si ti u pitanju! Dosta smo te svi mi i pored tvojih sranja, branili i skrivali!".

Izvor: Screenshot Prva TV

Pogledajte cjelokupnu prepisku Karleuše i Lukasa: