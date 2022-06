NESTAO POSLE RAZVODA OD SEVERINE: Otkriveno gde je sad Igor Kojić - "Devojke se otimaju od njega, kupio je stan"

Igor Kojić odnedavno više ne živi s roditeljima u porodičnoj kući na Bežanijskoj kosi.

Igor je kupio stan u neposrednoj blizini vile svojih roditelja, a i često odlazi kod Kebe i majke Olje, kojima je teško pala odluka da se osamostali.

"Igor je odavno imao želju da kupi sebi stan i da se malo odvoji od roditelja. Posebno od kada se i zvanično razveo od Severine. On je mlad, devojke se otimaju o njega i verovatno će se jednom opet oženiti i zasnovati porodicu, pa je hteo da ima svoju nekretninu", rekao je neimenovani izvor blizak porodici i nastavio:

"Keba i Olja se u početku nikako nisu složili s tim da se Igor odseli. Bilo je tu i rasprava, ali na kraju su postigli kompromis da nađe stan u blizini kuće i da dolazi kod njih svaki dan. Iako zbog obaveza neki dan i ne ode, mama Olja mu uvek spremi ručak i odnese u stan. Još se nisu privikli na to da su ostali sami u velikoj kući. Već godinama pate za ćerkom Natašom i zato što ona ne može da se vrati iz Amerike, a sad im je i sin otišao. Ali postali su svesni da je to normalna stvar i da bi se to kad-tad dogodilo".