S BIVŠIM MUŽEM PRIČAM O NJEGOVOJ NOVOJ DJEVOJCI! Jovana priznala i da je imala dečka - "Znam kakva je, dajem mu savjete"

Voditeljka otkrila da sa bivšim suprugom priča o njegovoj intimi s novom partnerkom

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić koja je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima sa suprugom Vojom, priznaje da mu sada daje savjete vezane za njegovu novu djevojku

"To nije laž, niti priča za javnost, to je tako. Voja mi otvoreno priča o svemu. Znam za njegovu novu djevojku, priča mi ko je, šta je, kakva je. Savjetuje se sa mnom kao sa pravim prijateljem, tako i treba da bude jer on i ja sigurno ne želimo jedno drugom loše, jer bili smo u braku, voljeli se, imamo zajedničko dijete. To je nešto što će nas uvijek povezivati", rekla je Jovana i dodala:

"Ja mu pružam svu podršku, tako će biti i kada bude odlučio i treći put da se oženi. On mene stalno pita da li ja imam nekog, međutim ja o tome ne mogu da pričam sa njim. Nije da se stidim, ali mi je neprijatno da kažem kad mi se neko sviđa, zato kažem da nemam nikog", rekla je Jovana, a onda priznala da je posle razvoda imala partnera:

"Imala sam nekog, ali sad sam solo, tako da ga svakako nisam slagala", kaže Jovana za Svijet.

Voditeljka je otkrila i da budućeg partnera neće "tako lako" predstaviti javnosti.

"Biću solo dok se ne desi gospodin pravi. Moraće da ispunjava određene uslove. Da bude zaposlen, ostvaren, uspješan, zreo u svakom smislu te riječi. Da nam se energije poklope, ma, sve da bude onako kako treba. Bude tu raznih udvarača, a ja ne želim da gubim vrijeme i razmišljam zašto mi se neko udvara, da li zato što mu se zaista sviđam ili što želi malo da dospije do javnosti. Tako da, kad se bude desio onaj pravi, ja ću ga ponosno predstaviti, a do tada mudro ćutim".

