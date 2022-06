POVREDILE SU ME NEKE STVARI, ALI O NJEMU MISLIM SAMO JEDNO! Jovana Jeremić PRVI put srela Marića posle otkaza

Jovana Jeremić i Milomir Marić nekada su godinama radili zajedno, a evo u kakvom su danas odnosu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Pink/screenshot

Promenila je medijsku kuću, nikoga ne štedi kada komentariše, o nekadašnjim saradnicima ne krije kakvo ima mišljenje... Jovana Jeremić otkrila je konačno šta misli i o Milomiru Mariću, glavnom uredniku televizije "Hepi" u kojoj je provela deset godina.

"Srela sam Marića na komemoraciji Pece Jeremića. Bilo mi je drago što sam ga videla. Ja mogu da kažem neke stvari o njemu koje su me povredile, ali to nikada neće osporiti da ja Milomira Marića beskrajno volim i cenim kao čoveka", priznala je voditeljka televizije Pink.

"Novinari su preneli da je mene otkrio Aleksandar Tijanić, to je tačno, ali je od mene novinara napravio Marić. Kada je Tijanić umro, preuzeo me je Marić i radio sa mnom deset godina. Ponosan je na mene dokle sam stigla i šta sam sve uspela nakon 'Hepi' televizije. Ostaćemo uvek u korektnim odnosima. Kako god, imali smo mi i uspone i padove našeg odnosa, nikada se nije promenila jedna stvar - da prema njemu osećam ljubav i poštovanje. Jednog dana kada njega ne bude više bilo, ja ću biti jedna od onih koja će najviše pričati o njemu, pisati tekstove i praviti emisije o njemu.. On je obeležio moj život. Ja nikada ne zaboravljam Marićevu borbu kada me je ubacivao u jutarnji program i da dobijem svojih pet minuta na bivšoj televiziji. Realna sam, ali i dalje stojim iza svojih reči da me je Aleksandar Tijanić otkrio, a Marić napravio", poručila je Jovana Jeremić.

