KAJA UHVATILA DEČKA U PREVARI! Pjevačica mu sve dokaze dala crno na bijelo i poručila samo jedno - "Bila sam u HAOSU"

Katarina Kaja Ostojić gostujući u jednoj emisiji ispričala je kako je dečka uhvatila u prevari.

Izvor: Pink/screenshot

Pevačica Katarina Kaja Ostojić govorila je o teškim situacijama kroz koje je prolazila sa svojim partnerima, pa priznala da joj je najteže palo kada je uhvatila partnera u prevari.

"Ja sam bila previše luda kada sam bila klinka, imala sam običaj da čaprkam po lap-topu, telefonu i da vadim sve na papir, da štampam dokaze, ali to je bilo prije 12 godina", rekla je Kaja u emisiji "Magazin In" i dodaje da mu je za sve što je otkrila rekla:

"To je bila jedna od težih situacija u mom životu kada sam dala sve crno na bijelo. Kretala sam na nastup, ja sam bila totalno u haosu, psihički demolirana, dala sam mu to i rekla da se do 7 ujutru vraćam sa nastupa, a on da se do tada iselio i da ga više ne vidim".

Izvor: Pink/screenshot

Kaja je jednom prilikom ispričala je sve o svom prvom mužu košarkašu Nikoli Dragojloviću sa kojim ima ćerku Nikolinu, a pjevačica već tri godine uživa u ljubavi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem.

