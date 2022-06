NISAM VIŠE HTJELA DA SE MUČIM: Zorica Brunclik progovorila o dijeti i kilogramima - Preko noći sam bila ŽELJNA HRANE!

Zorica Brunclik otkrila je kako se nosi s kilogramima, s kojima se, kao i većina žena, stalno bori.

Izvor: Instagram / zoricabrunclik_official

Pjevačica Zorica Brunclik će krajem juna proslaviti 67. rođendan, ali i obeležiti 50 godina karijere velikim solističkim koncertom u Beogradu. Od supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša još uvijek ne zna šta će dobiti, jer joj sprema iznenađenje.

"On to krije kao zmija noge, ali to je nebitno u ovim godinama, jer sve što sam materijalno željela dobila sam, a nešto drugo to se sprema za njegov rođendan i nakon turneje koja nas čeka čitavog ljeta", objasnila je Zorica.

Iako je primjetno smršala, kaže da nije na dijeti iz opravdanih razloga.

"Sada nisam na dijeti, pošto smo početkom godine preležali koronu, onda sebi nisam mogla da priuštim taj luksuz. Odjednom je preko noći nestala korona i sve je bilo dozvoljeno, onda sam toliko bila srećna i željela sam da uživam u svakom trenutku, a ne da se mučim. Preko noći sam bila željna hrane", priznala je folk zvijezda za "Grand".

Pogledajte kako su Zorica i Kemiš renovirali svoju raskošnu kuću:

