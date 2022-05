PRIČALO SE DA JE PETI PUT ABORTIRALA! Prvi intervju MIljane Kulić nakon diskvalifikacije - "Spremam se za OPERACIJU!"

Miljana Kulić u svom prvom intervjuu nakon diskvalifikacije otkrila sve o čemu se spekulisalo.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić i njen dečko Nenad Macanović Bebica diskvaifikovani su iz Zadruge i produkcija od njih potražuje po 50.000 eura.

U svom prvom intervjuu govorila je o brojnim aktulnostima, te otkrila da je izgladila odnose sa Bebicom, ali i konačno otkrila da li je išla na petu kiretažu o kojoj se i te kako pričalo.

"Odmaramo od ludnice u rijalitiju! Provodimo vrijeme sa Željkom! Bili smo juče u Svilajncu gdje smo obišli muzej u kom je Željko gledao dinosauruse i druge životinje. Bilo nam je divno. Shvatila sam da je Bebica pravi za mene. Ne znam šta je bilo sa mnom kada sam pristala da ponovo budem sa Zolom. Ja njega ne mogu očima da gledam. Jako sam pogriješila što sam sebi to dozvolila. Više nikada neću da se mirim sa njim! On je nagovoren da radi neke stvari sa mnom, da pravi budalu od mene", započela je, pa otkrila da li joj je Bebica oprostio aferu sa Zolom:

"Oprostio mi je sve što sam radila sa Zolom jer je vidio da mi nije bilo dobro, da sam bila emotivno nestabilna. Ipak sam sa Zolom bila više od tri godine, mislila sam da ga volim, ali on mi je samo navika. Smatra da to nisam radila iz ljubavi, već zbog emotivne nestabinosti. Bebica mi je sve oprostio, ali ja sama sebi nisam oprostila", objasnila je.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Na pitanje da li je uopšte bila trudna, te da li je abortirala dala je jasan odgovor:

"Nisam bila trudna, imala sam hormonski poremećaj zbog operacija. Na kraju sam dobila i odliv, pa sam završiila u bolnici. Trenutno ne želim da rađam djecu, jer hoću da idem na operaciju želuca. Dobila sam ponude od nekoliko bolnica u Turskoj i odlučila sam se za najbolju kliniku. Idemo sljedeće nedelje za Tursku kako bih se operisala jer želim konačno da smršam", istakla je.

Kako kaže, o rizicima operacije je vrlo upućena.

"Znam da operacija nije bezazlena. Čujem se stalno sa Darkom Lazićem. Njegov otac je umro od moždanog udara. On je prije operacije bio upozoren da ne bi trebalo da se operiše, ali je on bio odlučan. Ja nemam nikakvih hroničnih bolesti. Indi je teško podnila, ali svako prihvata drugačije. Ja to moram da uradim jer sam svake godine sve teža i teža. Nadam se da će mi ovo konačno pomoći", rekla je ona.

Ovako se sa Bebicom svađala u Zadruzi: