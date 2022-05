DRAMA LUNE I MARKA NA PUTU ZA TURSKU! Kasnili na let, putovali više od 10 sati i UPALI čoveku usred noći u sobu - HAOS!

Luna Đogani i Marko Miljković otputovali su na prvo letovanje s ćerkicom Miom u Tursku, a na putu su ih zadesile neprijatnosti.

Luna i Marko su već na aerodromu u Beogradu imali problem, zbog kod su umalo zakasnili na avaion, a sve su ispričali u videu na svom Jutjub kanalu.

"Već je haos, kasnimo na let. Sad je 16 i 15h, a u 16 i 25h je let", počeo je Marko, a Luna je dodala da kasne ne svojom krivicom:

"Nismo mi krivi, mi smo stigli na vreme. Gužva je bila dole, ne može Mia sama da se čekira, mora prvo mama da se čekira, pa onda beba".

Na let su stigli na vreme, a onda je usledio put od više od deset sati.

"Nije bilo lako. Putovali smo više od deset sati. Imali smo presedanje, dva leta. Čekali smo tri sata u Istanbulu na aerodromu, pa presedanje za Antaliju, pa odatle dva sata kolima do Alanje. Ali beba je bila super. Druge su plakale u avionu, a Mia je jedan let prespavala, a drugi let se igrala, zezala se. Kad je avion ubrzavao, malo se uplašila", ispričala je Luna.

Kada su sleteli u Tursku Marko je imao problem, jer njegov kofer sa opremom nije poslat tamo. Pored toga, još jednu neprijatnost su imali kada su ih u hotelu poslali u pogrešnu sobu.

"Posle svega toga su nas u tri ujutru poslali u sobu gde je čovek uveliko spavao", rekla je Luna.

Luna i Marko su na odmor poveli i dadilju, jer su, kako kažu, u Tursku otišli i da bi radili. Luna je rekla i da je mala Mia prvi put ušla u more te da se oduševila.

Luna je nedavno istetovirala na rebrima dva slova "M" posvećena mužu i ćerki, a onda je pokazala i novu tetovažu:

