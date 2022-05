NASRNUO NA FUDBALERA U KAFANI ZBOG PJEVAČICE?! Bivši dečko Žene od sultana napravio HAOS - "Sve se desilo u sekundi"

Bivši dečko Tijane Milentijević poznatije kao Žena od sultana, Miloš Komjenović i fudbaler Darko Jevtić navodno su došli u žestoki sukob u kafani zbog pjevačice Tamare Milutinović.

Izvor: Instagram/tijanamilicevic/ata images antonio ahel

Kako se navodi Miloš Komjenović kog je Tijana Milentijević, svojevremeno optužila za nasilje, navodno je nasrnuo na fudbalera Darka Jevtića, dečka Tamare Milutinović prenosi Kurir.

Incident se navodno dogodio u jednoj kafani kada je Miloš, inače član benda Slobe Radanovića, insistirao da Tamari kupi cvijeće.

"Sve se desilo u sekundi. Niko to nije očekivao. Miloš je prišao Tamari i njenom dečku i insistirao da joj kupi cvijeće. Bio je nepristojan i navalentan. Pjevačici je bilo jako neprijatno zbog takvog njegovog ponašanja. Kako sam čuo, njih dvoje se poznaju, ali nisu bliski, te noći se pričalo da su se možda vidjeli svega pet puta u životu, i to preko posla. Sve se dogodilo između dva i tri sata poslije ponoći. Tamara i Darko su došli i sjeli za sto za kojim je ranije sjedjeo Sloba Radanović sa svojim kumom i menadžerom Lekom. Oni su otišli iz kafane prije nego što je došlo do incidenta", ispričao je izvor i dodao:

"Zaista je djelovalo kao da se nabacuje Tamari. Fudbaler je video u kakvom je stanju bubnjar i najprije nije želio da pravi frku. Pokušao je na razuman način da ga udalji od djevojke, međutim, Komjenović se nije zaustavio. I dalje je insitirao da Milutinovićki kupi ruže. Jevtić ga je tada još jednom zamolio da se skloni od nje, ali umjesto tako da uradi, on je skočio na fudbalera".

Prema njegovim riječima došlo je do koškanja i guranja, ali je obezbjeđenje odmah reagovalo i tuča je sprečena.

"Momci iz obezbjeđenja su Komjenovića izbacili iz kluba jer su vidjeli da je fizički krenuo na Darka, koji nije želio probleme sa čovjekom u alkoholisnom stanju. Miloš se nije vraćao, a Tamara i Darko su ostali. Tamara je bila u šoku i nije mogla da vjeruje šta se dešava, bilo joj je baš žao jer njen partner važi za smirenog dečka, koji je život posvetio sportu i vodi računa o svom ponašanju i izbjegava incidente situacije", istakao je izvor.

Vidi opis NASRNUO NA FUDBALERA U KAFANI ZBOG PJEVAČICE?! Bivši dečko Žene od sultana napravio HAOS - "Sve se desilo u sekundi" Tijana Milentijević, Žena od sultana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/tijanamilentijevic.official Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovim povodom oglasila se Tamara koja nije željela da komentariše incident: "Molim vas, ne želim o tome da pričam".

Komjenovića je bivša djevojka pjevačica Tijana Milentijević prijavila za nasilje nakon godinu dana veze, a kako se tada pisalo haos je nastao zbog njegove ljubomore i poruka koje je dobila od fanova, a sporan je bio i pjevačicin poslovni put na koji je trebalo da ode bez njega.

Vidi opis NASRNUO NA FUDBALERA U KAFANI ZBOG PJEVAČICE?! Bivši dečko Žene od sultana napravio HAOS - "Sve se desilo u sekundi" Tamara Milutinović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tamaramilutinovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/tamaramilutinovic/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/tamaramilutinovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/tamaramilutinovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

Pogledajte i snimak kojim su Tamara i Darko potvrdili vezu: