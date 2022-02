OVAKAV BAKŠIŠ ESTRADA JOŠ NIJE VIDJELA: Žena od sultana ne može da drži mikrofon od novčanica! Samo EURE skuplja (VIDEO)

Pevačica Tijana Milentijević pevala je na uvo, a mladići su je obasipali novčanicama.

Izvor: Printskrin, Tik Tok/ user7134042950710

Pjevačica Tijana Milentijević koja je dobila nadimak "Žena od sultana" zbog svoje pjesme koja je nevjerovatnom brzinom postala hit, zgrnula je pune ruke para na jednom nastupu.

Tijana nije mogla da drži mikrofon koliko je novčanica imala u rukama, a snimci sa nastupa osvanuli su na društvenim mrežama. U video snimcima vidi se kako Tijana pjeva nekim momcima na uvo, a oni nisu žalili pare pa su je obasipali novčanicama.

Pjevačica je u rukama držala samo eure, ali nije poznato koja suma je u pitanju. Ono što je sigurno jeste da se skoro nije video ovoliki bakšiš u nečijim rukama.

Tijana je jednom prilikom govorila o bakšišu koji dobija, pa otkrila da nije sve za nju.

"Bilo bi lijepo kad bi sav novac išao nama u ruke. Nije to baš tako kao što ljudi vide i misle da jeste. Mi svi pjevači dođemo da pjevamo za cifru koja je ranije dogovorena. Sve zavisi od dogovora i uvijek je različito. To što nama domaćini daju bakšiš, zapravo nam daju taj novac za koji smo došli da radimo i dogovorili za taj dan. Narod misli da dobijamo avione i kamione na romskim zabavama, ustvari to uopšte nije tako. Uzmemo samo te naše pare za koje smo došli i to je to", govorila je jednom prilikom Tijana.

Pogledajte snimak u kom je obasipaju novčanicama:

Pogledajte 02:19 Tijana Milentijević dobila najveći bakšiš Izvor: tiktok/user7134042950710 Izvor: tiktok/user7134042950710

Tijana je nedavno radila korekciju zadnjice, a onda je otišla na odmor na Zanzibar gdje je pozirala u kupaćem kostimu: