NAPUNILA 24 GODINE, A U 13. VEĆ IŠLA NA PLASTIČNU OPERACIJU: Anastasija sada izgleda SKROZ drugačije, šta je još radila?

Atraktivna naslednica Svetlane Cece Ražnatović ne krije da je bila nezadovoljna svojim izgledom.

Dok veliki broj pevačica na našoj estradi krije estetske zahvate, pevačica Anastasija Ražnatović je otvoreno govorila o operaciji nosa koju je uradila u 13. godini.

Anastasija je gostujući u jednoj emisiji rekla "da je mogla da kaže da je imala devijaciju" i da je to razlog što je operisala nos kao tinejdžerka, ali da je rešila da jednostavno kaže da je želela to da uradi.

"Postoji jedna slika koja kruži internetom, kad sam imala 13 godina. U tom momentu imam skoro 80 kilograma, našminkana sam jezivo. Sad imam 60. Ne stidim se toga, ne krijem da sam tako izgledala. Imala sam i više kilograma i veći nos i manja usta... Sve na toj slici izgleda strašno".

"Razumem kada se žena oseća nesigurno zbog nosa ili grudi...i potpuno sam za to. Svi to rade, samo što svi lažu! Meni je nos odavde do Batajnice na toj slici koja kruži. Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali... Prosto sam želela i to sam uradila, i to je to".

Anastasija je od tad uradila i korekciju grudi, posle 18. rođendana, ali ne toliko očiglednu kao što rade njene druge koleginice.

Pevačica je navodno uvećala grudi za jedan broj, a o cenama i intervencijama, osim na nosu, nikada nije govorila, pa ni potvrdila ni demantovala.

Mediji su bili uporni pa su je u stopu pratili.

Pogledajte kako je izgledala pre silikona:

A kako na velikoj proslavi svog 24. rođendana koji je organizovala u jednom prestoničkom restoranu.

