DŽONI DEP NAM JE OBJEMA SPASIO ŽIVOT KADA SAM SE PREDOZIRALA:Stravična ispovijest Kortni Lav - "Brinuo je o mojoj ćerki"

Kortni Lav se oglasila povodom suđenja Džonija Depa i Amber Herd - fanovi slavnog glumca je i hvale i kritikuju jer "saosjeća i sa ženom koja ga je optužila za nasilje"

Udovica Kurta Kobejna, američka pjevačica Kortni Lav otkrila je da joj je Džoni Dep spasio život nakon što se predozirala. Dao joj je vještačko disanje, a potom brigom o njenoj ćerki pomogao tokom najmračnijeg perioda života.

Ona je riješila da priču otkrije u jeku suđenja bivših supružnika zbog nasilja u braku, zbog čega joj fanovi i aplaudiraju i kude, jer na kraju stravične priče kaže da "saosjeća i sa Amber".

"Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Vajper rum u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj ćerki Fransis da prebrodi taj period. Džoni joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao da je utješi. To je uradio na njen 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali", ispričala je.

Dodala je da je slao limuzine po Fransis i njene prijatelje dok su u školu dolazili socijalni radnici.

"Kada je imala 13 godina, rekla mi je da joj je Džoni spasio život", rekla je pjevačica. Lav je pružila podršku i njegovoj bivšoj supruzi, Amber Herd.

"Bila sam najomraženija žena u Americi, odnosno na svijetu, i to mnogo prije nego što je TikTok nastao. Razumijem kako se Amber osjeća. Možete li da zamislite da ste na njenom mjestu?".

Kasnije je odgovorila na komentare u kojima su je ljudi kritikovali zbog ovog poteza, a ona je ponovo objasnila da ne želi da zauzima stranu.