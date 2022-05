ONA JE PRIMER KAKO ŽENE NE TREBA DA SE PONAŠAJU! Jovana ga tužila, on RASPALIO na mrežama - "Ima nakaza, ali ovo je FUJ"

Uroš Ćertić ponovo izvređao Pinkovu voditelju

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je saopštila da će podneti tužbu protiv kaskadera i rijaliti učesnika Uroša Ćertića, zbog niza uvreda koje je izrekao na njen račun.

Iako je pripretila tužbom i potkačila rečenicom "da je on samo zamena - i u životu i na filmu"; Uroš se ponovo oglasio na mrežama i spomenuo voditeljku.

Ovog puta zbog izjave o "ljubavnim vezama na poslu" o čemu je Jovana Jeremić pričala u jednoj emisiji.

Ona je voditelju rekla da na "poslu nema ljubavnih odnosa, jer gde radi tu ne je*e".

Uroš je ovim povodom napisao:

"Po mom mišljenju ovo je fizička, mentalna i moralna nakaza. Primer svim ženama kako ne treba izgledati, oblačiti se, a najbitnije ponašati i izražavati. Svakojake nakaze dospevaju do mesta voditelja, ali ovo je najveća sramota do sada. Fuj!", napisao je on u Instagram storiju.

