OBRT U BRAKU PEVAČICE! Zbog prevare izbacila muža iz kuće, pričalo se da mu je oprostila - sada otkrila ISTINU!

Ivana Šašić otkrila da li se miri sa mužem nakon što je saznala da ju je prevario.

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da se pevačica Ivana Šašić, koja je učestvovala i u Farmi i u Zadruzi, razvodi od supruga Bojana Simića posle pet godina braka.

Iako prvo nije želela da otkrije razlog rastanka, ubrzo je isplivala informacija da joj je suprug bio neveran, a pevačica je to i potvrdila.

Nakon što je otkrila nove detalje, pričalo se da je odlučila da pređe preko svega i ostane sa Bojanom u braku, a sada je usledio novi šok - Ivana je predala papire za razvod!

"Da, istina je, saznali ste pravu informaciju. Uspela sam napokon da dobijem svoju bitku. Sve ce biti brzo gotovo. Hvala vam na razumevanju", rekla je Šašićka za Republiku.

Ovako je govorila o preljubi:

"Da, sve je to tačno, osim jedne sitnice. Nije me ta žena jurila po Šapcu,već se preko drugarice raspitivala o mom braku. Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je, muljao, petljao. Meni je govorio da ništa nije kriv, a prijateljima priznao da me je ipak prevario. Prevara kao prevara, i nije bauk, mnogi je oproste. Ja izdaju ne praštam!"

"Ja sam joj ga poklonila, nije želela da prihvati poklon. Sam pao, sam se ubio. Tako da je to sve što imam da kažem. Za mene završena priča. Dodaću da sam ja skroz ok, da je sve ovo sastavni deo života, i da ja sigurno neću padati u depresije i gluposti, već nastaviti svoj život na najbolji mogući način. Ja žaliti nemam za čim, tako da nemam ni problema. Hvala svim dragim ljudima koji mi šalju poruke podrške. Hvala mojim prijateljima što su, kao i uvek, uz mene. Ja sam SREĆNA ŽENA!", napisala je Ivana Šašić.