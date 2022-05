ZA MESEC DANA OPERACIJOM SKINUO 19 KILOGRAMA: Pevač priznao da se plašio - dok je bio u bolnici porodica doživela ŠOK!

Emir Habibović je pre mesec dana bio na operaciji u Turskoj, a evo kako se sada oseća.

Brojne estradne ličnosti podvrgle su se operaciji smanjenja želuca ne bi li kilažu doveli do željene, a među njima je i Emir Habibović, koji je progovorio o svom iskustvu. Operisan je pre mesec dana u Istanbulu, nakon što se godinama mučio sa zdravstvenim problemima.

"Devet godina sam se mučio što se tiče glasa i glasnih žica, jer organizam mi je takav da kako sam se gojio, tako su se i glasne žice gojile. Nekad je bilo ok, na nastupima nekad ne, ljudi su svašta govorili, ali nije me bilo sramota da izađem promukao, mada sam se mučio", ispričao je i priznao da je odluku o operaciji doneo zbog zdravlja, premda se bojao.

"Operaciju sam radio u Istabulu i iskreno, plašio sam se, jer nije baš to tek tako odraditi takav zahvat, ali ono što sam hteo, to sam i ostvario. Ali dok sam bio u bolnici, na društvenim mrežama su se pojavile neke neistine, tipa 'molite se za Emira'. I sad, zamislite kako je bilo mojoj porodici kad je to čitala, a zna gde sam?! Sreća što sam imao telefon, pa sam odmah javio da je sve u redu, a ljudi koji mi vode naloge na Instagramu uspeli su da sklone te dezinformacije", rekao je Emir, čija operacija je prošla dobro.

"Hvala Bogu, sad je dobro. Dao sam sebi ne nadu, nego volju za novim životom i to se odrazilo i na moju boju glasa, vratila se stara koju sam nekad imao. Smršati 18, 19 kilograma za mesec dana je ipak veliki šok za organizam. Fali mi još mesec dana da budem u top formi", zaključio je pevač.

