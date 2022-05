KONSTRAKTA OPET ODUŠEVILA REGION! "KO MOŽE DA NE VOLI OVU ŽENU!" Postala zvezda preko noći, a zbog ovoga joj se KLANJAJU

Konstrakta je ko zna koji put izazvala oduševljenje svojom skromnošću, a njena izjava se masovno komentariše na društvenim mrežama.

Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot

Konstrakta je oduševila region, Evropu...i zauzela visoko peto mesto na Evroviziji, a iako je već nedeljama u žiži javnosti i postala je velika zvezda, privatno je Ana Đurić potpuno skromna i prizemna, jedna sasvim "obična" žena.

Javnost je do sada oduševila bezbroj puta, a nakon povratka iz Torina ponovo je uspela da dopre do srca ljudi i izazove divljenje zbog svojih stavova.

"Ja volim da sednem, koliko god to bizarno zvučalo, u gradski prevoz i da gledam kroz prozor, ali oko 11 sati, kada nema nikoga. Voziš se, gledaš kroz prozor, imaš taj momenat sam sa sobom da možeš nešto da isprocesuiraš. To su ti momenti, da li su na kafi, da li su u šetnji...", izjavila je Konstrakta u RTS-ovoj emisiji "TV lica - kao sav normalan svet", a zbog ovoga je još jednom izazvala oduševljenje na društvenim mrežama.

Na konstataciju voditeljke da je to vrlo neobično za nekoga koga doživljavaju kao zvezdu, Konstrakta je odgovorila:

"Nisam ja zvezda. U ovom trenutku je pažnja na meni. Ne verujem da će to dugo da traje, takav je neki moj osećaj, neće doveka... Trajaće do kraja ove godine, na primer. Ali nisam ja nikad bila ne znam koja zvezda, to je sporadično tu i tamo, neko ko me prepozna".

Pogledajte kako je izgledao povratak iz Torina:

Pogledajte kako je izgledao povratak iz Torina:

Kao i nastup u finalnoj večeri Evrovizije:

Za kraj, definitivno hit Evrovizije - "In Corpore Sano":

