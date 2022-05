TEODORA I RELJA SE BRUTALNO POSVAĐALI USRED EMISIJE! Poludeo zbog njene izjave, pa je žestoko SPUSTIO - ona prebledela!

Teodora Džehverović i Relja Popović su ušli u žučnu raspravu tokom emisije, a pubika u studiju je podržala repera.

Izvor: TikTok/Screenshot/idjshowfunny

Teodora Džehverović i Relja Popović su članovi žirija jednog muzičkog takmičenja, a usred emisije je došlo do žestoke prepirke zbog različitih stavova.

Teodora je nakon nastupa jedne takmičarke tvrdila da je lakše samo pevati i stajati nego imati koreografiju i pevati, zbog čega ju je muzičar poklopio i dobio veliki aplauz.

"Daleko od toga, najteže je stati i pevati", odbrusio joj je Relja u emisiji na IDJ TV.

"Jesi li nekad igrao i pevao?", pitala ga je Teodora.

"Ja sam pokazao poslednjih 15 godina šta ja umem i šta ja znam, ne treba ovde da pokazujem šta znam", rekao joj je i dobio podršku publike u studiju, a Tedora je nastavila: "Ako nešto kažeš, treba da stojiš iza toga".

"Stojim iza toga! Kada je ona pevala, da to ima neku snagu... Da se koristiš jednim sredstvom, a to je vokal, da je to mnogo teže nego kada na vokal dodaš i performans i energiju i bekvokale i svašta nešto", izjavio je Relja.

"Kada to samo slušaš, a ne gledaš kako to zvuči?", nastavila je Teodora.

"Gledam, nisam slep, i gledam i slušam i sve mi odgovara!"

"Ja sam sad ispala kao da nemam pojma, a kao neko ko igra i peva znam koliku težinu to nosi i stvarno je jako teško zbog daha i milion stvari da kontrolišeš svoj glas. Meni je lično lakše da stojim i kontrolišem, ako dodamo na tu baladu savremeni balet, a ti znaš šta to znači, da li misliš da je teže da stojiš i pevaš tu baladu?", nastavila je ljutito Džehverovićeva.

"Ne interesuje me", odbrusio je Relja.