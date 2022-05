UŠAO JE U PRODAVNICU I IZGLEDAO KAO DA HOĆE DA ME UBIJE! Edita otkrila da je proganjao MANIJAK - "Prvo je slao poruke"

Edita Aradinović rekla da se jedva spasila muškarca koji ju je proganjao

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Pevačica Edita Aradinović otkrila da je da ju je jedan obožavatelj iz Sarajeva godinama maltretirao i slao poruke, a kada je došla u njegov grad, iskoristio je poruku da joj priđe.

"Jedan Sarajlija mi je godinama slao poruke. Pošto sam ga blokirala na društvenim mrežama, stalno je pravio lažne profile sa kojih mi je pisao", rekla je Edita i opisala kako je izgledao kada ga je srela.

"Kad sam bila u jednoj prodavnici u Sarajevu, ušao je dečko duge kose i brade. Izgledao je zapušteno i nekako čudno. Gledao me je kao da bi me ubio istog trenutka. Uporno je pokušavao da mi priđe. Na kraju, da ne bih napravila problem slikala sam se s njim i odmah izašla napolje. Šetala sam Baščaršijom, okrenula se i videla da me prati i da se krije! Pozvala sam prijatelja i rekla mu da me otprati do auta. Baš sam se bila uplašila. Srećom, tog momka više nikad nisam videla".