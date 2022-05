ERA OSUO PALJU PO KOLEGI, PA SPOMENUO KARLEUŠU! Jelena ga okarakterisala kao "matorog perverznjaka", a evo šta on kaže!

Era Ojdanić komentarisao je kolege s estrada, te "osuo paljbu" po nekima, ali i pojedine nahvalio.

Pevač Era Ojdanić osuo drvlje i kamenje po Ivanu Gavriloviću, za koga je rekao da ima "dečiju pamet", kao i da je "lažov", ali i priznao koga ceni i kome skida kapu za sve što je učinio u životu.

Osim koleginica starije generacije, on je pohvalio i mlađu koleginicu Jelenu Karleušu i istakao da poštuje njen rad, iako ona ranije nije imala baš pozitivne komentare o njemu.

"Cenim kraljicu, moju Lepu Lukić, Cecu, Anu Bekutu, Veru Matović, Snežanu Đurišić, Jelenu Karleušu. Dosta ljudi nju ne podnosi, ali ja znam nju još kada je bila dete, kada je bila devojčurak od 7, 8 godina. Ja znam koliko se divna mučila da je odškoluje. Ona je napravila jedan specifičan nastup i pevanja i sebe i ona je tu kraljica i ja nju pozdravljam", rekao je Era u emisiji "Grand Magazin".

Na pitanje voditeljke, zašto postoje brojni oprečni komentari na Karleušin račun, pevač je poručio:

"To je ljudska pakost. Zbog čega da je ne podnose? Ne moraš da je voliš, ali ne moraš ni da je pljuješ. Nemoj da je gledaš i slušaš, slušaj neku drugu pevačicu. To je u našim genima neizlečivo, toga ima mnogo kod nas",

Karleuša je svojevremeno nazvala Eru "matorim perverznjakom" kada su se pojavili navodi da postoji eksplicitni snimak koji je pevač slao maloletnici.

"Ono kako je sjajan, a gladak? Marija mi je pokazivala to, molila sam je, to je učinila dok sam jela neku čokoladicu... Matori perverznjaci, treba neko ozbiljno da ih nauči pameti! Stvarno...matore budaletine. To je moje mišljenje kao majke koja ima dve ćerke. Ne bih volela da ih sretnem negde ovde, ne bi se dobro proveli", rekla je tada Karleuša.

