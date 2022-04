JEDAN PRIVEDEN, DRUGI OTKOPČAO PANTALONE I ZGROZIO REGION: Unuka Ere Ojdanića prostitutka ORALNO ZADOVOLJAVALA u emisiji

Incident na televiziji s nacionalnom frekvencijom se dogodio prije tri godine.

Folker Era Ojdanić oglasio se danas u toku dana nakon priče da je njegov unuk Nikola Anđelić pao zbog prostitucije. Pjevač je potvrdio da se trenutno čeka presuda tužilaštva o svemu što se desilo i da je u šoku zbog svega što mu se stavlja na teret, a prije samo 3 godine, Era je komentarisao drugog unuka, Uroša.

Uroš je bio učesnik rijalitija Parovi, kada je voditelj u emisiju doveo prostitutku iz Loznice, koja je objašnjavala učesnicima tajne najstarijeg zanata, ali i demonstrirala svoje umijeće.

Gošća je obećala Urošu, unuku Ere Ojdanića, da će ga oralno zadovoljiti, a iako se on najprije nećkao zbog kamera, ipak je prišao Vidi koja je to i uradila pred kamerama, dok su svi ukućani vrištali.

Iako je "akcija" trajala svega nekoliko sekundi, prenošena je uživo na televiziji, i dogodila se u prostoriji u kojoj su bili svi učesnici rijalitija.

Ojdanić je tada za medije rekao:

"Šta ima loše u tome? Ona je to tražila, on joj je samo pružio to zadovoljstvo. Rekao sam mu pred ulazak da bude opušten i da se zeza, izgleda da se previše opustio. Ne radi on ništa što ne rade njegovi vršnjaci, pokazao je matorki šta radi mlada raketa".