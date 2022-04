ŠOK INTERVJU ERE OJDANIĆA! Naše djevojke su radile vani kao PROSTITUTKE, a kad se vrate kući sve su DAME!

Unuk Ere Ojdanića, Nikola, uhapšen je u akciji razbijanja elitne prostitucije u Srbiji. On je sa prijateljem Duletom Banjcem osumnjičen za podvođenje djevojaka.

"Mog Nikolu su priveli zajedno sa Duletom Banjcem. U subotu su bili u tužilaštvu, odredili su im pritvor od 30 dana dok ne prikupe dokaze još od neke tri djevojke, koje su bile dio priče. Ako dobiju te informacije ranije, prije će biti i pušteni da se brane sa slobode. Moj Uroš, drugi unuk, angažovao je advokata, posjetio ga je u ponedjeljak, odnio mu stvari. Meni je problem moja ćerka, a njegova majka. Ona će da crkne od tuge i brige. Prije dvadesetak dana je operisana, ima tri reza na stomaku, izvadili su joj žučnu kesu. Eno je, mrtva žena, hoće da se ubije! Nju ne mogu da smirim i vratim u normalu, ona mi je problem. Blam nas je sve, ružno je".

Jel si ti znao da je Nikola makro?

Ma kakvi! Intelektualac, završio DIF, ima 33 godine, nema jednu mrlju u životu. Dečko normalno se ponaša, radi u teretani od jutra do uveče, ubija se od posla, ima dobru klijentelu. Ja nisam primijetio da se bahato ponaša, da mi je bilo šta čudno. On ne boluje od brendiranih stvari, vodi normalan život. Sad vrše pritisak da je on u vezi sa Banjcem. A moj unuk živi sa svojim bratom na Petlovom brdu u stanu od pokojnog oca. Prišivaju mu neke šeme. Sve može moj unuk da bude, sve istina i neistina, ali ako ima neki moj gen, sve može da bude, ali gej nikako, pa da ga j*beš! Ne mogu da vjerujem i da je Dajana misica uhvaćena.

Što? To te je baš iznenadilo?

Ona je zvanično uzgajala ruže, to sam skoro čuo. Nju znam otkad je pobijedila. Te večeri, kad je pobijedila je bila žurka u Klubu književnika, do četiri ujutru smo ostali. Dobra žena i ekstra riba. Kažu da su je uhvatili na djelu. Ja da sam se popeo na nju, i da je došao inspektor, rekao bih mu da sačeka sat vreme, do tad ne silazim. Riba je do bola.

Kaja je stala u odbranu tvog unuka i Banjca?

Lijepo je ispričala, sve najbolje rekla. Trenirala je kod njega.

Nego, jeli ti se javio neko od kolega da pita da li ti treba nešto?

Samo moja Zorica Marković! Ona je i u jednu televizijsku emisiju poslala poruku, zna mog unuka, lijepo ga je podržala. Sem nje niko. Kad je gusto nema nikog, svi dupe uz zid. Mada, ja ni ne tražim pomoć, ali ovako pokazuju koliko me cijene, ljudski je. Javljaju se ljudi ovako, generalno, poznanici, fanovi, oni baš pišu, ali kolege su baš zatajile. Ona je po ko zna koji put pokazala kolika je ljudina!

Da li je bilo tih elitnih i ranije?

Ja sam na estradi 57 godina, i uvijek ih je bilo! Prošao sam cijelu kuglu zemaljsku, toga je svuda. Ja sam u Australiji barove sa tim ribama sve prošao sa Mirkom Kodićem. Pa, osamdesetih i devedesetih smo u tim barovima viđali naše poznate Beograđanke kako tamo rade kao prostitutke, a ovdje su bile fine, dame na nivou. Ja sam za legalizaciju prostitucije!

Da li su i ranije poznate dame radile kao prostitutke?

Bilo je, ali daleko manje! Da li je kriva kriza, nemaština, ili ne znam šta, ali ovoliko ih nikad nije bilo. Ali, i tad su postojale kao glumice, pjevačice, voditeljke a znamo da vikendom zarađuju mnogo više od plate i honorara.

A da li misliš da bi ove danas što se time bave legalizovale posao?

Ju, pa nema šanse! Sve ove imaju kao neko pokriće, neki zvanični posao, a svi znamo čime se bave. Meni iskreno ne smeta.