ISPOŠTOVALA SAM ŠTA JE TRAŽIO OD MENE: Goga Sekulić 8 meseci nakon razvoda progovorila o odnosu s bivšim i novoj ljubavi

Goga Sekulić otkrila je u kakvim je odnosima s bivšim mužem Urošem, s kojim ima sina.

Goga Sekulić se razvela od Uroša Damjanovića posle šest godina braka, a pevačica od tada živi sa sinom u Beogradu, gde se vratila nakon zajedničkog života u Cirihu.

Od razvoda je prošlo osam meseci i pevačica je i ranije za bivšeg supruga imala samo reči hvale, a sada je detaljnije otkrila u kakvim su odnosima.

"Da ne verujete, ali ništa se nije promenilo, pošto smo poslednjih godinu i po dana bili fizički razvojeni. On ne voli puno da se eksponira i uvek sam to poštovala, mi skoro više od osam meseci nismo zajedno i ispoštovala sam da se ne priča puno o tome, zamolio je da zbog deteta i naših porodica to ostane što diskretnije. Uroš je u Cirihu, sin i ja smo ovde, meni je ovde i posao, ali i da nije, uvek bih sve žrtvovala zbog deteta, i posao i ljubav ako treba", rekla je Goga, koja je maksimalno posvećena nasledniku.

"Ja sam navikla da idem sama kroz život, naravno uz podršku moje porodice i sestre, ali nije lako kada si sam sa detetom. Ustanem u 6, spremaj ga za vrtić, idi u nabavku, vodi ga kod logopeda, na vežbice, ali dobro, sve su to slatke muke", priznala je pevačica, a na pitanje da li ima neku novu ljubav, rekla je:

"Nemam nešto udvarača, koliko ja znam, ali to je možda zato što se ne krećem po gradu. Nemam ni vremena sad za to".

