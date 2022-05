TOMA ZDRAVKOVIĆ SEDI MOM ĆALETU U KRILU, A OBOJICA PIJANI: Kristijan o legendarnom pevaču - Dao sam mu 5.500 maraka!

Kristijan Golubović otkrio i o čemu je pričao sa legendom narodne muzike!

Izvor: YouTube/screenshot/RTV PInk official

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović otkrio je da je svojevremeno uživao u nastupima Tome Zdravkovića, ali i bakšišima koje su tada dobijale legende naše muzičke scene.

"Toma Zdravković je od mene dobio 5.500 maraka u jednom restoranu. Lepa Lukić je to veče uzela 11,12.000 maraka i Cune Gojković je uzeo skoro 20.000 maraka, to je ono što sam ja video svojim očima za jedno veče. Ta atmosfera ne može da se ponovi, da te za rame drži Toma Zdravković...", rekao je Kristijan i nastavio:

"Peva ti na uvo, ja ne znam gde se nalazim! Toma sedne mom ocu na nogu, pijan moj ćale, pijan Toma, to je haos bio! To je bilo doba mangupa. Toma se najviše žalio na tu njegovu tugu, na žene, na tu njegovu boljku... Te boli me ovo, te boli me ono, ovde me steže... Ja mu kažem: 'Ma, nije ti ništa', udarim ga po leđima, on mali čovek poskoči".

Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković