"GAZIĆE PREKO MRTVIH DA TAKO BUDE": Kristijan priznao da ga boli razvod - još nije gotovo, a ovo je NAJVEĆI problem

Kristijan Golubović s bivšom ženom Ivanom ima ćerku, ali nisu ostali u dobrim odnosima.

Izvor: Kurir TV

Kristijan Golubović se prošle godine razveo od supruge Ivane Veljković s kojom ima ćerku, a sve se desilo nakon što je u Zadruzi započeo romansu s pjevačicom Kristinom Spalević, s kojom je i danas u vezi.

Iako su mnogi mislili da će njihova ljubav trajati koliko i Zadruga, njih dvoje su započeli zajednički život i sve je u najboljem redu. Kristijan je otkrio da razvod još uvijek nije okončan i da se teško nosi s tom situacijom.

"Još uvijek to nisam riješio, jer je prevelika sujeta ili šta već moje bivše supruge. Krupne riječi i neistine su rečene, i to me malo boli. Znam da je ona jako dobra osoba, jako iskrena i poštena, i sad me je začudilo da pravi neke scene. Znam da ona nije iz tog svjeta i znam koliko joj je teško i ne znam zašto se to dešava. Nikada ne bih pomislio da ću se rastati s njom na taj način", rekao je Golubović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Kristijan je otkrio i šta misli da je bio najveći problem u njihovom odnosu.

"Najveći naš problem je što je Ivana, da je ne uvrijedim, ali da spomenem to... Kada je dobila sve od mene u životu, napravila je kineski zid. Nšta sa strane, ni ljubav kera, ni prijatelja, ni druženje, ni baba ni deda, niko sa strane više nije mogao da priđe ni Ivani ni tom djetetu. Ona je doživjela ćerku kao najveće blago na svijetu, koje će da čuva samo ona i gaziće preko mrtvih da to tako bude", smatra Kristijan Golubović.

