JA NE RADIM NIŠTA, A DEČKO MI PLAĆA SVE! Ana Korać otkrila odakle joj BOGATSTVO, pomenula i povratak u ZADRUGU!

Ana Korać priznala da ne radi ništa, a ima brdo para - evo da li će se vratiti u Zadrugu!

Izvor: Instagram/anakorac

Starleta koja je dva puta učestvovala u Zadruzi, a na Instagramu šokira fotografijama luksuza u kojem živi, priznala je da ne radi ništa - Ana Korać ima brdo novca koji nije sama zaradila!

"Sve proslavljam, pa i Prvi maj, iako ništa ne radim! A imam i novac, i sreću i ljubav, valjda sam rođena pod srećnom zvezdom", rekla je Ana, koja je u vezi sa biznismenom iz Beograda. Iako krije njegovo ime, ne krije da joj on ispunjava sve hirove i da joj je kupio luksuzni auto za nju i psa!

"Dečko mi kupuje sve što poželim! On mi je dao i automobile za mene i psa. Rekao mi je da ne treba ništa da radim, već samo da uživam, a ja sam ga poslušala. Mogu lepo da živim i od rijalitija, ali me to više ne zanima. Takođe, i na Instagramu može dobro da se zaradi i tom poslu ću se jednog dana možda vratiti", rekla je Ana.

