ZA INTIMNO DRUŽENJE TRAŽILA MOBILNI OD 2.500 €! Isplivale ŠOK prepiske srpske starlete - Nataša se odmah oglasila!

U domaćim medijima se pojavila navodna prepiska srpske starlete sa izvjesnim momkom koji tvrdi da mu je u zamjenu za intimno druženje tražila telefon od 2.500 eura.

Izvor: Instagram/natasa.savija/printscreen

Izvjesni mladić tvrdi da je Natašu Šaviju koja je posle samo par mjeseci od početka rada na stranici za odrasle počela da zida kuću u Novom Sadu, zvao na druženje, a ona mu je u zamjenu za to tražila mobilni telefon.

"Sa Natašom Šavijom sam bio u kontaktu do prije nekoliko mjeseci. Uglavnom smo komunicirali preko zaštićenih poruka na Instagramu i Signalu. U tekstualnim porukama sa njenog Instagram profila jasno možete da vidite kako traži na poklon mobilni telefon koji košta oko 2.500 eura u zamjenu za druženje. Tako smo to nazvali, ali je jasno na šta se misli. Kao što je i sama istakla, ona najviše voli da dobija novac i skupe poklone, ali samo one koje ona traži kada joj trebaju", rekao je za Kurir dečko koji tvrdi da se dopisivao sa Šavijom, a onda objasnio kako je stupio u kontakt sa njom:

"Preko prijatelja sam stupio u kontakt sa njom. Otišli smo nekoliko puta na ručak, uvijek su to bila luksuzna mjesta sa visokim cijenama. Vidjelo se da joj je veoma stalo da bude viđena na mjestima koja su na dobrom glasu".

U prepiskama koje su osvanule u medijima stoji:

"A možemo li da se družimo, ako me razumiješ?", pisalo je u poruci upućenoj starleti.

Izvor: Printskrin Kurir TV

"Možemo, ako mi kupiš telefon", odgovorila je ona, nakon čega ju je muškarac pitao da li voli satove: "Ne volim satove. Volim pare, ništa ovako osim kada mi nešto treba kao telefon na primjer".

Ovim povodom oglasila se i Nataša Šavija koja je poručila:

"Ne znam zaista, ja sam preko svog Instagram profila prodavala stari telefon i tražila gdje mogu da kupim novi pošto je u Srbiji problem naći ajfon 13 pro maks od jedan terabajt. Ne bih ništa dalje komentarisala dok ne vidim tu prepisku, ali sam sigurna da se radi o fotomontaži jer se ne sjećam da sam ikome tražila telefon ili novac u zamjenu za bilo šta, a posebno za druženje ili seksualne odnose".