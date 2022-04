KUĆU GRADIM OD PORNIĆA, A PARE JE DAO I DEČKO PRIJE NEGO ŠTO SMO RASKINULI! Nataša na sajtu za odrasle zaradila 50.000 €

Starleta Nataša Šavija otkrila zaradu za par mjeseci objavljivanja eksplicitnog sadržaja na sajtu za odrasle.

Izvor: https://instagram.com/natasa.savija/

Čini se da Nataša golišavim objavama na sajtu za odrasle zarađuje toliko dobro da je posle samo par mjeseci od početka rada počela da zida kuću u Novom Sadu.

"Imam već duže vrijeme profil na Onlifens sajtu i to mi je veliki izvor zarade. Bila sam doskora u vezi, dečko i ja smo raskinuli, ali mi je on dosta pomogao što se tiče finansija. Držao me je kao malo vode na dlanu, sve mi je udovoljavao i super smo se slagali. Samo su nam se u jednom trenutku putevi razišli i zato smo odlučili da se rastanemo. Ostali smo u super odnosima, a u plac na kom gradim kuću sam uložila oko 50.000 eura", rekla je Nataša.

Šavija je dodala i da je nervira kada "narod kaže da se lijepe devojke bave najstarijim zanatom".

"Svi isključuju opciju da neka djevojka prosto ima dečka koji hoće da joj pomogne, na bilo koji način. Sada sam slobodna, Onlifens mi je izvor prihoda, tako da nema logike da se bavim prostitucijom. Sposobna sam da zaradim na razne načine, snalažljiva sam, a što se tiče kuće, jedva čekam da sve bude gotovo".

Pogledajte kako za sada izgleda Šavijina kuća u Novom Sadu: